Doppio addio alla Serie A: c’è subito l’accordo in Spagna

Juventus e Milan continuano a lavorare in ottica futura per un colpo a centrocampo: accordo per il top col club spagnolo

Juventus e Milan ci hanno provato fino alla fine, ma alla fine il colpo a centrocampo non è arrivato. I due top club d’Italia, però, continuano a lavorare attivamente sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori di assoluto valore in vista della prossima stagione.

Juventus e Milan, accordo per Ceballos

Come svelato dal portale spagnolo, Defensa Central, il Real Madrid sarebbe pronto a cedere il centrocampista dei blancos, Dani Ceballos, intorno ai 20-25 milioni di euro con l’affare che andrà già in porto a gennaio. Per lui si tratterebbe di un gradito ritorno a casa dopo tutta la trafila del settore giovanile per poi imporsi definitivamente nel calcio che conta in Prima squadra.

In questo modo il Betis si rinforzerà con un profilo da urlo, mentre lo stesso Dani Ceballos potrà giocare con più costanza diventando un punto di riferimento della compagine spagnola. In estate ha partecipato anche alle Olimpiadi di Tokyo con la spedizione della propria Nazionale.

Juventus e Milan hanno seguito a lungo il suo profilo, ma alla fine la sua scelta è stata quella di restare al momento al Real Madrid sotto la gestione di Ancelotti. A gennaio potrà arrivare così la cessione definitiva con una nuova avventura della sua carriera con la sua crescita che si è fermata improvvisamente.