Assalto a gennaio: il colpo del Milan che nessuno si aspetta!

Il Milan di Stefano Pioli guarda con grande attenzione alle prestazioni di Alessandro Florenzi. Se il giocatore della Roma non dovesse convincere, attenzione a Nandez

Nonostante sia passata appena una settimana dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, continuano a cambiare e ad arrivare gli aggiornamenti sui trasferimenti in vista della finestra di gennaio. Il Milan di Stefano Pioli negli ultimi due mesi ha concluso diversi affari che hanno portato molti innesti all’interno della rosa del club meneghino. L’ultimo arrivo è stato quello di Junior Messias. Il fantasista del Crotone ha deciso di accasarsi in maglia rossonera così come Alessandro Florenzi, esterno destro in prestito dalla Roma di Josè Mourinho.

Il campione d’Europa lo scorso undici luglio ha giocato finora appena due spezzoni di gara con la maglia del Milan, mentre con la divisa della Nazionale italiana, il giocatore romano si è reso protagonista di una prestazione non particolarmente esaltante nel pareggio casalingo contro la Bulgaria in occasione delle qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022.

Calciomercato Milan, occhio a Florenzi | Possibile nuovo innesto

Se Alessandro Florenzi non dovesse convincere il mondo Milan in questi mesi che portano alla finestra dei trasferimenti di gennaio, i rossoneri potrebbero anche virare immediatamente su un nome che è stato molte volte accostato ai cugini dell’Inter di Simone Inzaghi: stiamo parlando di Nahitan Nandez, jolly del Cagliari di Leonardo Semplici.

Il giocatore uruguaiano avrebbe dovuto lasciare la società sarda nell’ultima finestra di calciomercato, ma alla fine un accordo non è stato raggiunto. In ogni caso, il prossimo mercato potrebbe essere quello giusto per la partenza di Nandez sul quale potrebbe tuffarsi proprio il Milan per avere una garanzia in più sulla fascia destra.