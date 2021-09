Arrivano le parole di Gianluigi Buffon il giorno dopo il pari con la Svizzera: il portiere difende Immobile

La prova di Ciro Immobile contro Bulgaria e Svizzera, complessivamente, è da valutare insufficiente per le occasioni avute e il modo in cui sono state gestite. Il centravanti dell’Italia non segna da un bel po’ -proprio dal match con gli elvetici a Euro 2020– e i gol sbagliati iniziano a pesare, soprattutto quando servono i tre punti per qualificarsi a Qatar 2022. A tal proposito ha parlato Gianluigi Buffon, portiere del Parma e bandiera della nazionale italiana.

Buffon difende Immobile dopo la prestazione con la Svizzera

Buffon si è soffermato sulla prova in generale dell’Italia contro la Svizzera e sulla prestazione di Immobile: “All’Europeo abbiamo sempre segnato e dai quarti in poi non è semplice. Non credo che il problema siano gli attaccanti, ma che sia realizzare un gol con qualsiasi giocatore. Ingeneroso discutere Immobile, ha dimostrato cose importanti in Serie A. Grandi numeri, lavora tanto e si sbatte per la squadra“. Insomma, l’ex capitano della nazionale ha voluto mettere le cose in chiaro sulle prestazioni del centravanti dell’Italia, definendo ingenerose le critiche.