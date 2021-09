Doppio sgarbo alla Juventus, contatti col PSG: scambio in vista

La Juventus continua a lavorare in ottica futura, ma potrebbe arrivare la doppia beffa per i bianconeri: contatti per il top con il PSG

La sessione estiva di calciomercato è terminata da circa una settimana, ma i contatti proseguono in ottica futura. Così la Juventus resta la protagonista assoluta in vista della prossima stagione dopo i due colpi Locatelli e Kean. Il club bianconero vorrebbe incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri e starebbe pensando a possibili innesti già a gennaio.

Calciomercato Juventus, Kessie idea PSG: la suggestione

In casa Milan sta tenendo banco la situazione contrattuale del centrocampista ivoriano Kessie, che ancora non ha prolungato il suo legame con la società rossonera. In scadenza di contratto nel giugno 2022, il giocatore di Pioli avrebbe avuto contatti col PSG attraverso il suo entourage. L’operazione potrebbe esserci già a gennaio con 30 milioni cash oppure con l’idea di scambio suggestiva con Mauro Icardi, seguito a lungo anche dalla Juventus.

Un doppio sgarbo alla società bianconera, che è sempre alla ricerca di profili interessanti per puntellare la rosa a disposizione di Allegri. L’inizio stagionale della Juventus non è stato dei migliori con un pareggio e una sconfitta casalinga contro l’Empoli. Ora subito il big-match di Serie A contro il Napoli allo Stadio Maradona dopo una complicata pausa Nazionali.

La Juventus continua a lavorare così in ottica futura in vista della prossima stagione per arrivare a colpi entusiasmanti. Kessie sarebbe così finito nel mirino del PSG, sempre pronto a preparare l’acquisto da urlo. Nell’affare potrebbe rientrare anche Mauro Icardi, che vuole tornare a splendere di luce propria con lo spazio ridotto a causa dell’arrivo di Lionel Messi.