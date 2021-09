Colpo in Serie A: ecco il nuovo bomber della Juventus

La Juventus proverà il colpo in attacco in vista della prossima stagione. Dopo l’addio di Ronaldo, ecco l’idea dalla Serie A

Saranno mesi complicati per la Juventus. Dopo l’addio di Ronaldo, Massimiliano Allegri dovrà lavorare senza un riferimento da urlo in attacco. Alla rosa attuale manca un vero e proprio riferimento per il reparto offensivo, capace di fare la differenza anche con un’azione personale. Paulo Dybala si muoverà tra le linee così come anche Alvaro Morata che è sempre un centravanti di movimento. Manca così un mortifero uomo d’area di rigore avversaria, in grado di avere un senso del gol molto sviluppato.

Juventus, Vlahovic o Raspadori per l’attacco bianconero

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport la Juventus starebbe pensando al colpo in attacco: l’idea arriverebbe proprio dalla Serie A con Vlahovic e Raspadori nel mirino. Una doppia suggestione proveniente dall’Italia per rinforzare l’attacco a disposizione di Massimiliano Allegri.

L’operazione sarà fatta soltanto a giugno e non a gennaio. Un nuovo colpo importante in attacco dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, trasferitosi nelle ultime ore di calciomercato al Manchester United. L’attaccante italiano del Sassuolo, classe 2000, è sbocciato proprio nell’ultima parte della scorsa stagione, mentre Vlahovic è stato vicinissimo alla cessione in estate ma alla fine non ha mollato la Fiorentina almeno per quest’anno.

I prossimi mesi saranno decisivi per quanto riguarda il reparto offensivo della Juventus. La dirigenza bianconera proverà il colpo da urlo in vista della prossima stagione. Vlahovic o Raspadori per arrivare ai top della Serie A.