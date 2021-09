Pista scambio inaspettata per l’Inter: Klopp tenta il big

L’Inter studia il calciomercato, in vista dei prossimi mesi. I nerazzurri dovranno preservare i loro big: attenzione allo scambio con Jurgen Klopp

L’Inter va a caccia di possibilità importanti sul calciomercato, dopo i grandi stravolgimenti che hanno riguardato la rosa nerazzurra nelle ultime settimane. La Beneamata ha perso Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, ma ha rinforzato l’attacco grazie agli arrivi di Edin Dzeko e Joaquin Correa. Nel prossimo futuro, però, tanto potrebbe cambiare e l’Inter potrebbe puntare su nuovi profili di livello. Soprattutto, la Beneamata dovrà preservare i suoi big dai possibili addii sul calciomercato.

Un profilo in bilico e parecchio desiderato nella rosa nerazzurra è certamente Stefan de Vrij. Trattasi di un elemento essenziale per Simone Inzaghi, ma che nel prossimo futuro sarà al centro delle discussioni relative il rinnovo di contratto. L’olandese è entrato nel mirino del Liverpool e un intreccio potrebbe permettergli di raggiungere la squadra allenata da Jurgen Klopp.

L’Inter e la pista scambio col Liverpool di Klopp: de Vrij nell’affare

L’Inter ha tutta l’intenzione di rinnovare il contratto dell’olandese, ma l’ex Lazio piace molto a Klopp per il suo Liverpool. Lo scambio tra le due big potrebbe avvenire, ma non nello stesso reparto. A sbarcare in nerazzurro potrebbe essere, infatti, Roberto Firmino. L’attaccante si adatterebbe alla perfezione al 3-5-2 di Simone Inzaghi e sarebbe pedina fondamentale per l’attacco. Una pista che andrà tenuta in considerazione nelle prossime settimane, ma con la certezza che l’Inter, al momento, ha tutta l’intenzione di tenersi stretto de Vrij.