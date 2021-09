Doppio sgarbo per la Juventus: super scambio col PSG

La Juventus continua a lavorare in ottica futura: possibile doppia beffa per la dirigenza bianconera per i top player

Locatelli e Kean sono stati i due unici colpi della Juventus, che già è attiva in ottica futura. La sessione estiva di calciomercato è terminata da pochi giorni, ma la dirigenza bianconera è già proiettata in vista della prossima stagione per possibili colpi da urlo anche a parametro zero. Possibile doppia beffa per la dirigenza torinese visto che il capitano del Milan, Franck Kessie, non sarebbe ancora convinto di rinnovare il suo contratto con il club rossonero.

Nelle ultime ore lo stesso giocatore ivoriano avrebbe parlato anche con il PSG tramite il suo entourage: l’ipotesi suggestiva sarebbe quella di uno scambio tra i rossoneri e lo stesso club parigino con Leandro Paredes nel mirino del Milan. Entrambi i calciatori coinvolti nell’affare sono stati seguiti a lungo anche dalla stessa Juventus, che ora sarebbe costretta a puntare altri obiettivi.