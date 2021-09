Affare a zero per Mourinho: battute Inter e Atalanta

La Roma si prepara per il prossimo calciomercato ed è pronta a chiudere per il colpo in avanti: arriva a parametro zero

È stata un’estate movimentata per la Roma, che dopo l’arrivo di Mourinho ha effettuato qualche cambio anche a sorpresa in avanti. I giallorossi hanno perso Edin Dzeko e acquistato elementi come Abraham e Shomurudov, ma potrebbe non essere finito qui il lavoro relativo all’attacco e ci sarebbe già un nuovo colpo per la prossima estate che mette ko Inter e Atalanta.

Calciomercato Roma, Azmoun a giugno: Atalanta e Inter ko

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, la Roma avrebbe deciso di affondare per Sardar Azmoun per il mese di giugno. Il calciatore iraniano piace a Mourinho, che lo voleva già ai tempi del Tottenham, e lascerà lo Zenit a parametro zero nell’estate 2022 in quanto scadrà il suo contratto.

Sulle sue tracce, come detto, ci sono anche Atalanta e Inter ma la Roma sembra ormai a un passo dal nuovo colpo per l’attacco.