Addio immediato alla Juventus: la mossa decisiva di Allegri

In casa Juventus si sarebbe potuto verificare un addio immediato nella rosa: Massimiliano Allegri, però, ha deciso di bloccare tutto

Si prospetta un lavoro assai arduo quello di Massimiliano Allegri. La sessione estiva di calciomercato è stata a dir poco in salita – il tutto peggiorato dal deludente pareggio contro l’Udinese e la clamorosa sconfitta all’Allianz per mano dell’Empoli in campionato – e la squadra presenta ancora diversi problemi. L’arrivo di Locatelli in mediana non può bastare a risollevare un reparto da tempo in difficoltà. Il tecnico, inoltre, non potrà più contare sui numerosi gol di Cristiano Ronaldo, con il giovane Kean che non sembra dare molte garanzie come sostituto.

La società, dal canto suo, continua a tenere alta la concentrazione sul tema cessioni, nonostante non abbia più la possibilità di acquistare calciatori. In particolare, Ramsey avrebbe potuto dire subito addio per approdare in Qatar, dove la finestra di trasferimenti in entrata è ancora aperta.

Ma non ci sarà alcuna operazione: Allegri, infatti, pare abbia bloccato tutto, conscio di non avere un sostituto e di essere già corto a centrocampo. Il gallese, perciò, rimarrà a Torino e sarà una delle frecce nell’arco del tecnico, problemi fisici permettendo.