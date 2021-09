Scambio saltato in Premier, via libera per la Juventus

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato in ottica futura dopo lo scambio saltato in Premier: via libera

La Juventus non si ferma e continua ad essere molto attiva in vista della prossima stagione. Dopo il super scambio tra Saul e Bernardo Silva, la dirigenza bianconera potrebbe fiondarsi nuovamente sul talentuoso giocatore del Manchester City. Il portoghese vorrebbe andar via per una nuova avventura entusiasmante della sua carriera.

Il centrocampista spagnolo, Saul Niguez, è volato in prestito al Chelsea dall’Atletico Madrid proprio nell’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato. L’ipotesi di scambio con Bernardo Silva è così saltato agevolando la Juventus, pronta a rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri in ottica futura.

Lo stesso manager del City, Pep Guardiola, ad inizio agosto aveva svelato la possibile partenza del lusitano: “Lui è un nostro giocatore, ma lui vuol andar via così come tre o quattro calciatori. Tutto dipenderà dalle offerte che ci porteranno con i loro agenti”. Ora il suo futuro potrebbe essere in Italia con il club bianconero molto interessato alle sue qualità.