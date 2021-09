Qualificazioni Qatar 2022, Svizzera-Italia 0-0 | Jorginho sbaglia un rigore

Passo falso dell’Italia che non va oltre lo 0-0 contro la Svizzera: il percorso per Qatar 2022 ora si complica. Jorginho sbaglia un rigore

Il mese di settembre rischia di complicare brutalmente il percorso dell’Italia verso i Mondiali di Qatar 2022. Dopo il pareggio con la Bulgaria, la squadra del ct Roberto Mancini non va oltre lo 0-0 nella sfida di Basilea contro la Svizzera. Partita completamente diversa da tre giorni fa, ma la seconda vittoria mancata pesa. Primo tempo bloccato, con gli Azzurri che hanno avuto la chance migliore con Berardi, ipnotizzato in uno vs uno da Sommer. Immobile ha faticato a dare profondità alla squadra e le occasioni sono state poche.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, salta il trasferimento | Il big fuori rosa

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo solo rinviato | C’è già l’accordo

Nella ripresa l’Italia ha subito un’occasione per sbloccare la partita: Berardi si procura un calcio di rigore per fallo di Rodriguez. Sul dischetto va Jorginho che calcia debolmente: Sommer azzecca il lato e blocca la conclusione senza affanno. Mancini inserisce Zaniolo (gioca per la prima volta da falso nove) e Chiesa, ma le gambe sono pesanti e la Svizzera corre pochi pericoli. Finisce così senza gol. Un pareggio che fa salire l’Italia a 11 punti, con gli elvetici secondi a 7, ma con due gare da recuperare.

Svizzera-Italia 0-0: il tabellino

SVIZZERA (4-3-2-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez (dal 63′ Garcia); Aebischer, Frei, Sow (dal 63′ Zakaria); Steffen (dal 71′ Fassnacht), Zuber (dal 63′ Vargas); Seferovic (dall’86’ Zeqiri).

Allenatore: Murat Yakin.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella (dall’89’ Pessina), Jorginho, Locatelli (dal 77′ Verratti); Berardi (dal 59′ Chiesa), Immobile (dal 59′ Zaniolo), Insigne (dall’89′ Raspadori).

Allenatore: Roberto Mancini.

ARBITRO: Carlos del Cerro Grande (SPA).