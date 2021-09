Si offre alla Juventus: la proposta per arrivare subito in bianconero

Fernando Llorente, dopo l’ultima esperienza all’Udinese, è svincolato e starebbe spingendo per tornare alla Juventus.

A 36 anni Fernando Llorente, dopo aver collezionato presenze con maglie importanti, è svincolato e ancora in cerca di una nuova sistemazione, che potrebbe essere l’ultima della sua carriera. A calciomercato ormai chiuso, sono molte le squadre che hanno bisogno di rimpolpare il reparto offensivo e lo spagnolo può rappresentare una buona occasione. Le ipotesi più percorribili sono quelle di un suo ritorno in patria, in un club di Liga 2, o di un approdo in Championship. L’attaccante, però, starebbe cercando di sondare il terreno per tornare alla Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Affare a zero per Mourinho: battute Inter e Atalanta

LEGGI ANCHE >>> Assalto a McKennie: la Juventus batte Mourinho con lo scambio

Juventus, Llorente potrebbe tornare a zero

I bianconeri hanno perso Cristiano Ronaldo in attacco e sono arrivati a Torino due giovani come Kaio Jorge e Moise Kean. Llorente potrebbe ricoprire il ruolo di quinta punta e fare, grazie alla sua esperienza, da mentore ai ragazzi che ancora non conoscono l’ambiente juventino.

LEGGI ANCHE >>> Reazione immediata del Milan per Kessie: lo scambio esclude la Juventus

Per ora il tentativo da parte del giocatore è stato fatto. Bisognerà attendere la risposta della Juventus. L’operazione sarebbe comunque a basso costo e apparirebbe senza controindicazioni.