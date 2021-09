Riserva di lusso, possibile colpo a zero: sgarbo alla Juventus

La Juventus continua a monitorare il calciomercato in vista della prossima stagione, ma attenzione alla beffa a zero

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione. La dirigenza bianconera continua a monitorare i possibili colpi a parametro zero per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Attenzione al possibile sgarbo proveniente dal top club di Serie A su un obiettivo di mercato, seguito a lungo dai bianconeri.

Tolisso verso l’addio, colpo a zero per l’Inter

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport ci sarebbe anche l’Inter sulle tracce del centrocampista francese del Bayern Monaco, Corentin Tolisso, che è diventato ormai una riserva di lusso senza mettersi in luce più di tanto con il club tedesco.

Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022 e così l’ad Marotta avrebbe pensato proprio al suo profilo per rinforzare il centrocampo di Simone Inzaghi. Tolisso è stato monitorato a lungo dalla Juventus, ma alla fine l’operazione non è andata mai a buon fine.

Juventus e Inter continuano così a lavorare sul fronte calciomercato per possibili colpi da urlo a parametro zero. Tutto si deciderà nei prossimi mesi con i due top club d’Italia interessati al centrocampista francese.