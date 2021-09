Sarri beffa la Juventus per il difensore | Colpo a zero per giugno

Maurizio Sarri prova a bruciare sul temp la Juventus e a chiudere il colpo a parametro zero

Ancora incerto è il futuro prossimo di Alessio Romagnoli, passato nel giro di breve tempo dall’essere il capitano del Milan a pedina di scambio in chiave mercato. L’arrivo a gennaio di Tomori ha cambiato le gerarchie di Pioli e adesso per l’ex Roma sembra non esserci più spazio. Visto il mancato rinnovo contrattuale, per Romagnoli si avvicina il trasferimento a parametro zero a giugno. Nonostante il tentativo del suo agente, Mino Raiola, di portarlo a Barcellona, alla fine sembra ormai certo che il difensore classe ’95 proseguirà la sua carriera in Serie A.

La Lazio in vantaggio sulla Juventus per Romagnoli

Juventus e Lazio sono le principali candidate ad assumere i servizi di Romagnoli ma secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, i biancocelesti, capitanati da Maurizio Sarri, avrebbero bloccato il giocatore per giugno, quando il suo contratto con il Milan scadrà e potrà trasferirsi nella Capitale a parametro zero.

Si tratterebbe di una beffa vera e propria per la Juventus, guidata proprio dal suo ex allenatore Maurizio Sarri. Sembra ormai quasi fatta per il ritorno di Romagnoli nella Capitale, ma questa volta, dopo il passato nelle giovanili della Roma, approderà sull’altra sponda del Tevere.