Piove sul bagnato per l’Italia: Mancini perde due giocatori

L’Italia perde punti e perde anche i giocatori: Mancini per la sfida contro la Lituania dovrà fare a meno di due centrocampisti

L’Italia deve ritrovarsi e deve farlo già da mercoledì contro la Lituania. I due pareggi maturati contro Bulgaria e Svizzera possono permettere a questi ultimi di andare a più due dagli azzurri vincendo le due partite da recuperare. Sono state troppe le occasioni sprecate dagli azzurri, che ora non possono più permettersi passi falsi.

Le brutte notizie però per il commissario tecnico Roberto Mancini arrivano anche dall’infermeria. Infatti sia Lorenzo Pellegrini che Marco Verratti hanno lasciato il ritiro di Coverciano poiché non erano al meglio e difficilmente avrebbero potuto dare il loro contributo in campo. Dunque l’Italia perde due giocatori importanti, ma sarà obbligata a vincere a Reggio Emilia contro la Lituania. Da ora in poi le partite diventano tutte da dentro o fuori.