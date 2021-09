Il calciomercato regala sempre storie particolari e suggestive: il trasferimento è saltato proprio alla fine, il top fuori rosa

Storie suggestive di calciomercato con clamorosi colpi di scena proprio nelle ultime ore. Così è successo anche in casa Lazio con il patron Lotito che ha dovuto virare su Zaccagni dopo aver inseguito a lungo il talentuoso giocatore dell’Eintracht Francoforte, Filip Kostic.

Calciomercato, la triste vicenda di Kostic

L’affare sembrava davvero ad un passo, ma alla fine il club tedesco ha deciso di non venderlo più come svelato anche dallo stesso patron Lotito. Così il comportamento dello stesso calciatore non è piaciuto alla dirigenza visto che si era ammutinato prima della gara di Bielefeld.

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” Kostic sarà multato dalla soceità con una cifra superiore ai 100mila euro e sarà messo anche fuori rosa in attesa delle sue scuse al resto della squadra. Una storia particolare che fa capire ancora una volta la stranezza del calciomercato con colpi preannunciati e poi non concretizzati.

La Lazio ha concluso l’affare Zaccagni con il trasferimento dell’esterno italiano proprio nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato. Un altro tassello importante per Maurizio Sarri, che ha iniziato alla grande la sua nuova avventura nella Capitale alla guida della compagine biancoceleste.