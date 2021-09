Juventus, è Dybala l’erede di Messi | Che scambio

Con l’addio di Lionel Messi, il Barcellona punterebbe su uno scambio per avere dalla Juventus il suo ‘erede’, Paulo Dybala

La Juventus è alle prese con la trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala, in scadenza di contratto nel 2022. Non è ancora stato trovato un accordo tra le due parti, c’è ancora distanza. Con l’addio di Cristiano Ronaldo, l’argentino è diventato nuovamente un punto fermo dei bianconeri. Gli sono state nuovamente affidate le chiavi dell’attacco da quando è tornato Massimiliano Allegri. L’idea è quella di ritornare a essere il top player di una volta, ma la sua situazione contrattuale impone delle valutazioni serie.

Juventus, scambio Dybala-Dembele

Nel senso che dovessero esserci nuovamente dei problemi per il rinnovo di Dybala, il Barcellona riproverebbe a imbastire uno scambio. Con Dembele sul piatto, anche lui in scadenza la prossima estate, la Juventus avrebbe anche il sostituto dell’argentino. Il rinnovo del francese è complicato e con un’operazione imbastita sui 40 milioni di euro, Juve e Barça eviterebbero di perdere i loro top player a zero. Con Dybala che raccoglierebbe l’eredità di Leo Messi. Uno scenario da tenere sotto osservazione, anche perché il tempo scorre.