Il Milan potrebbe veder andare via Franck Kessie e al suo posto arriverebbe Corentin Tolisso, sempre a zero

Il Milan è alle prese col rinnovo di Franck Kessie, con la trattativa ormai in fase di stallo visto che Maldini e Atangana -agente del giocatore- non riescono a trovare un accordo. Il contratto del centrocampista ivoriano scadrà nel 2022 e potrebbe anche andar via a parametro zero, proprio com’è capitato a Donnarumma e Calhanoglu la scorsa sessione di mercato. Una situazione che induce il dt rossonero quantomeno a cautelarsi su altri profili, ugualmente di alto livello. E’ il caso, per esempio, di Corentin Tolisso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Allegri già a rischio | Pazza idea entro dicembre

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, progetto ‘young’ | Doppio affare a zero

Milan, per il post Kessie c’è Tolisso

La Juventus vuole Tolisso da qualche anno, ma la trattativa con il Bayern Monaco non è mai decollata. Come per Kessie, anche per il francese è fissata la scadenza del contratto nel 2022. Una situazione che porta Maldini a riflettere sul suo ingaggio. Con l’addio del centrocampista rossonero –si parla tanto di una super offerta del PSG-, il Milan punterebbe seriamente su Tolisso. La Juve resterebbe spiazzata da quest’operazione visto che ha il francese nella sua lista già dai tempi del Lione. Intanto, il suo rinnovo con il Bayern sembra molto complicato e si fa sempre più forte l’ipotesi di un addio a zero.