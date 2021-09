Finita la sessione di calciomercato estiva il Milan si concentra sui rinnovi, specialmente su quello di Kessie: la Premier però spaventa

La finestra estiva di calciomercato ha visto il Milan essere una delle migliori squadre di Serie A a rinforzare la propria rosa. Sono arrivati giocatori di livello come Giroud, nonostante addii importanti come quelli di Calhanoglu e Donnarumma, andati via a parametro zero. Con i trasferimenti chiusi il Milan adesso dovrà pensare alla questione rinnovi. Quello più urgente al momento sarebbe quello di Franck Kessie, centrocampista fondamentale nella rosa di Stefano Pioli con contratto in scadenza a giugno del prossimo anno.

Leggi anche >>> Calciomercato Milan, confermato: assalto a Miranchuk per la trequarti

La trattativa tra le due parti continua, ma attenzione alla Premier League. Due club inglesi infatti potrebbero spaventare Paolo Maldini e la società rossonera, offrendo un contratto più remunerativo al centrocampista ivoriano.

Calciomercato Milan, rinnovo Kessie: Chelsea e Tottenham alzano l’offerta

Un solo anno di contratto quello rimasto a Franck Kessie con il Milan. Il centrocampista ivoriano al momento è forse il giocatore più importante dei rossoneri, e dunque sarà importante per la società milanista accelerare per il rinnovo, evitando anche di fare la stessa fine di Calhanoglu e Donnarumma persi a parametro zero.

Leggi anche >>> Calciomercato Milan, nuovo colpo dalla Liga | Il Barça vuole cederlo

Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’ i rossoneri offrirebbero al giocatore un ingaggio da 7 milioni l’anno, ma a rovinare i piani potrebbero essere Chelsea e Tottenham. I due club inglesi infatti sarebbero disposti ad alzare l’offerta fino a 8 milioni per il centrocampista, mettendo così in difficoltà il Milan. Dunque rinnovo che verrebbe messo a rischio dai due club di Premier che spaventerebbero la società milanista.