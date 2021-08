Il Milan prova l’affondo per sistemare la trequarti, con l’arrivo di un fantasista che milita in un club di Serie A.

L’avvio brillante in campionato di tutta la squadra e, in particolare di Brahim Diaz, non ha scoraggiato la dirigenza del Milan dal tentare fino all’ultimo di portare in rossonero un altro trequartista. Molte piste seguite nel corso del tempo, sono ormai tramontate, ma prende corpo una nuova idea per regalare a Pioli il fantasista che possa far rifiatare il talento spagnolo, nei tanti impegni tra campionato e coppe.

Calciomercato Milan, prende quota l’idea Miranchuk

Come già anticipato da Calciomercatoweb.it, e ora confermato anche da SkySport, Paolo Maldini e Ricky Massara starebbero forzando il pressing con l’Atalanta per ottenere il prestito del trequartista russo Aleksey Miranchuk.

I dirigenti rossoneri starebbero provando a chiudere l’accordo di calciomercato sulla base di uno scambio di prestiti, che vedrebbe il difensore Pierre Kalulu trasferirsi a Bergamo. Il francese classe 2000, è indietro nelle gerarchie di mister Stefano Pioli, mentre in nerazzurro potrebbe ricoprire il ruolo di vice Toloi.