Nel calciomercato più pazzo di sempre rimangono dei profili di grande valore senza squadra che potrebbero andare in Serie A

Potremmo definirlo il calciomercato estivo più pazzo di sempre, lo testimoniano i trasferimenti imprevedibili che hanno caratterizzato questa sessione, dall’approdo a Parigi di Messi e Sergio Ramos, al ritorno a Manchester di Cristiano Ronaldo, condito da Varane e Sancho. E’ stato il mercato dei ritorni, non solo di CR7 ma anche di Lukaku al Chelsea e di Griezmann all’Atletico Madrid. La Serie A ha certamente perso giocatori di assoluto valore, come Donnarumma, De Paul, oltre i già citati in precedenza, ma ha anche guadagnato profili interessanti anche per il futuro, uno su tutti Tammy Abraham, senza dimenticare l’esperienza di Olivier Giroud. Ciò nonostante, sono rimasti senza squadra molti giocatori di assoluto valore e che potrebbero fare comodo a moltissime squadre, tra i quali spiccano nomi molto importanti.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo | Il sogno arriva dalla Spagna!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, c’è l’offerta per Kessié | Il giocatore è tentato

Calciomercato, anche Ribery e David Luiz senza squadra: i top 20 svincolati

Sono diversi i giocatori svincolati che presto potrebbero rinforzare qualche squadra europea, o magari anche italiana. Tra questi spicca David Luiz, rimasto svincolato dall’Arsenal, ma non passano inosservati Franck Ribery e Sebastian Giovinco: il primo potrebbe essere destinato all’Hellas Verona dopo essere stato anche in orbita Inter, il secondo potrebbe tornare dopo tanti anni in Serie A. Ha trovato squadra, invece, nelle ultime ore di mercato, Jerome Boateng, svincolato dal Bayern Monaco e trasferitosi in Ligue1 al Lione. Ecco la lista dei migliori 20 giocatori svincolati:

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, scambio a sorpresa | Super colpo in Serie A