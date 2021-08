La Juventus continua a muoversi nell’ultimo giorno di calciomercato, ma qualche affare si farà anche a gennaio

Ultime ore frenetiche di calciomercato. La Juventus lavora in vista della prossima stagione per affrontarla nel migliore dei modi dopo le prime due deludenti uscite stagionali. Così il club bianconero è alla ricerca di profili interessanti per rinforzare soprattutto il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Dopo l’addio a sorpresa di Cristiano Ronaldo, ecco il ritorno ufficiale di Moise Kean a Torino, convocato anche dal Ct Roberto Mancini per i prossimi impegni della Nazionale italiana.

Calciomercato Juventus, pressing su Icardi: si farà a gennaio

Mauro Icardi è stato uno dei primi nomi della lista per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Attualmente l’attaccante argentino del PSG è ai box per infortunio, ma lo spazio con l’arrivo di Messi si è ridotto ulteriormente per lui. La Juventus ci ha provato negli ultimi giorni, ma il club francese non lo lascia partire in questa sessione di calciomercato.

Così la dirigenza torinese ci potrebbe provare così a gennaio mettendo sul piatto anche il cartellino del centrocampista brasiliano Arthur Melo, che non ha riscosso tanto successo in maglia bianconera. Un possibile affare che sarà così rinviato tra qualche mese.

La Juventus continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri, che non è contento delle prime uscite stagionali della compagine bianconera. Mauro Icardi resterà nel mirino anche nei prossimi mesi con la possibilità di aprire il contatto diretto con il PSG.