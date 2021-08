A poche ore dalla chiusura del calciomercato estivo, la Juventus prova l’ultimo disperato assalto al centrocampista

Siamo entrati nell’ultimo giorno di calciomercato che può ancora regalare dei colpi di scena importanti, sopratutto per quelle squadre che cercano ancora di piazzare un ultimo tassello per completare la rosa. Una di queste è la Juventus che, ormai da settimane, tratta il ritorno a Torino di Miralem Pjanic. Il bosniaco, trasferitosi al Barcellona la scorsa estate nello scambio con Arthur, non è riuscito ad inserirsi negli schemi tattici di Ronald Koeman e il suo percorso è stato molto tortuoso. I blaugrana hanno aperto alla cessione ma il problema principale riguarda l’ingaggio del calciatore.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, UFFICIALE Ronaldo e Kean | Il comunicato del club

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, ansia Brozovic | Super offerta dall’Inghilterra

Calciomercato Juventus, ultimo tentativo per Pjanic

Lo stesso Pjanic ha dichiarato di voler tornare ma a poche ore dalla chiusura del mercato le speranze cominciano ad affievolirsi. Il bosniaco ex Roma dovrebbe ridursi l’ingaggio di almeno due milioni di euro per riuscire a tornare in bianconero.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Roma, rescinde il contratto | Comunicato UFFICIALE

Massimiliano Allegri, nonostante l’arrivo di Manuel Locatelli, aspetta Pjanic a braccia aperte, considerando che durante la sua prima esperienza sulla panchina bianconera, il bosniaco rappresentava uno dei punti cardine del suo gioco. La Juventus ha tempo fino alle 20 di questa sera, orario di chiusura del calciomercato estivo, per chiudere l’affare con il Barcellona ma dovrà accelerare necessariamente le operazioni.