La Juventus continua a guardare anche al futuro. Il club bianconero potrebbe pensare al colpo, il big fa panchina

La Juventus vuole lavorare in ottica futura. Il club bianconero non starebbe pensando soltanto al presente, ma la dirigenza potrebbe fiondarsi su numerosi obiettivi in vista della prossima stagione. L’idea suggestiva potrebbe arrivare dal PSG con il big che continua a far panchina: non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Gianluigi Donnarumma sotto la Tour Eiffel.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, UFFICIALE Ronaldo e Kean | Il comunicato del club

Calciomercato Juventus, Donnarumma suggestione per la porta

Al momento lo stesso portiere della Nazionale italiana non ha fatto ancora l’esordio con il suo nuovo club. Secondo quanto riportato dal Ct Roberto Mancini, il suo mancato impiego è dovuto al fatto che sia arrivato tardi dopo gli Europei. Nelle prime due uscite stagionali il titolare è stato Keylor Navas e così il suo futuro resta ancora in dubbio.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, ansia Brozovic | Super offerta dall’Inghilterra

La Juventus continuerà a monitorare la situazione per l’estremo difensore campano, arrivato proprio nelle ultime settimane al PSG. Difficile la pista che porta ad un prestito nel gennaio prossimo, ma i bianconeri saranno alla finestra in vista del giugno 2022 se non dovesse giocare a Parigi.

La Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione per arrivare così a top player importanti. Donnarumma resta un elemento di spicco per la Nazionale italiana: ora si capirà con la terza sfida del PSG se ci saranno o meno cambiamenti per le scelte di Pochettino.