Calciomercato Juventus: il sogno per la successione di Cristiano Ronaldo è Erling Haaland. Bianconeri al lavoro con Raiola: tutti i dettagli

Nessuna sorpresa finale. La Juventus ha concluso il calciomercato estivo con le ufficialità di Moise Kean e Ihattaren. Il talento proveniente dal PSV non approderà subito alla Continassa e giocherà in prestito alla Sampdoria. Niente da fare, invece, per Mauro Icardi: il PSG non ha mai aperto alla cessione dell’ex Inter e i tempi ristretti non hanno permesso alla società bianconera di affondare il colpo. La Juve concentrerà tutte le proprie forze nella ricerca dell’erede di CR7 nella prossima estate. Non solo Icardi: il grande sogno resta Erling Haaland, e con Kean e Ihattaren la dirigenza ha già riaperto l’asse con l’agente del norvegese, Mino Raiola. Tutti i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, possibile assalto ad Haaland nel 2022 | Al lavoro per il pre-accordo!

È dunque Haaland il grande sogno in entrata della Juventus di Andrea Agnelli. Nonostante la minusvalenza messa a bilancio, la società ha liberato risorse economiche con l’addio anticipo di Cristiano Ronaldo, e dalla prossima stagione potrà usufruire dell’importante aumento di capitale fino a 400 milioni di euro. Tutto lascia pensare che il club torinese stia preparando un nuovo colpo ad effetto per il prossimo calciomercato estivo, e a farne le spese potrebbe essere Alvaro Morata, che in questa stagione si giocherà il riscatto dall’Atletico Madrid. Gli affari con Raiola rappresentano un altro indizio: non è da escludere che nei colloqui con il potente procuratore si sia discusso anche di Haaland.

Nella prossima stagione si attiverà la clausola rescissoria da 75 milioni di euro, e la Juventus potrebbe essere già al lavoro per strappare un pre-accordo con Raiola. L’operazione sarà ovviamente difficilissima per costi e concorrenza, ma i tifosi bianconeri possono tornare a sognare.