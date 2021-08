Calciomercato Inter, rinnovo Brozovic | Assalto dalla big di Premier

L’Inter si avvia verso la fine del calciomercato, ma con il futuro di Marcelo Brozovic ancora tutto da decidere. Super offerta dall’Inghilterra all’orizzonte

L’Inter non ha vissuto una sessione di calciomercato semplice, anzi. Gli addii di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku hanno scosso totalmente l’ambiente e cambiato molto nella rosa nerazzurra, anche dopo l’addio di Antonio Conte e l’arrivo di Simone Inzaghi. E nei prossimi mesi la situazione potrebbe non migliorare del tutto, anzi. Un altro big potrebbe essere presto in odore di addio.

Stiamo parlando di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è in scadenza di contratto a giugno 2022 e l’Inter non ha alcuna intenzione di perderlo, proprio ora che nelle ultime stagioni ha trovato in regia la sua collocazione ideale. Il suo futuro, però, potrebbe configurarsi lontano da Milano: ecco le prospettive.

Calciomercato Inter, attenzione a Brozovic: assalto dalla Premier

L’Inter ha, quindi, tutta l’intenzione di blindare il suo gioiello e metterà sul piatto una proposta da 5 milioni a stagione più bonus. Potrebbero non bastare, o meglio l’offerta nerazzurra potrebbe essere ben presto superata. Secondo quanto riporta ‘Inter Live’, infatti, il Liverpool, in caso di difficoltà nel rinnovo, potrebbe inserirsi nella trattativa e proporre un ingaggio da 7 milioni netti a stagione. Una cifra che potrebbe far saltare il banco e mutare i piani del calciatore che, a costo zero, potrebbe scegliere la sua destinazione e sbarcare in Premier League. Una prospettiva che befferebbe anche la Juventus, che da mesi segue l’evolversi della situazione relativa il croato.