L’Inter lavora a tre rinnovi di tre perni del club: l’accordo c’è, mancano solo le firme

Siamo entrati nell’ultimo giorno di calciomercato estivo che ha visto trasferimenti impronosticabili. L’Inter, però, ha già portato a termine tutti gli obiettivi che si era prefissata e adesso pensa solo ai rinnovi dei pezzi grossi, per cercare di dare più sicurezza al club e ai tifosi. I tre giocatori su cui l’Inter sta lavorando sono Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. I primi due hanno un contratto fino al 2023, il croato, invece, vedrà il suo contratto scadere nel 2022. Lo stesso Brozovic potrebbe rientrare all’interno di un ipotetico scambio con il Napoli per Insigne ma il rinnovo che potrebbe arrivare nel mese di settembre, metterebbe in sicurezza il club in caso di eventuale cessione.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, colpo in attacco | Affare rinviato a gennaio

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, ansia Brozovic | Super offerta dall’Inghilterra

Calciomercato Inter, tre rinnovi in vista: da Lautaro a Barella

Il mese di settembre potrebbe essere quello decisivo per i rinnovi di Barella, Brozovic e Lautaro Martinez, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’. L’argentino ha ricevuto diverse offerte molto allettanti durante questa sessione di calciomercato, ma l’Inter ha sempre resistito, trovando nel giocatore la volontà di rimanere in nerazzurro. In settimana è previsto l’incontro con l’agente del giocatore per arrivare all’accordo che prevede il rinnovo fino al 2025 con un aumento di ingaggio a 6 milioni di euro l’anno.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, nuovo centrocampista | Super scambio a Madrid

Anche Barella ha intenzione di rinnovare nonostante i diversi corteggiamenti e l’Inter lo considera capitan futuro. Per lui ci sarà necessariamente un adeguamento sull’ingaggio ma non è stato ancora fissato l’incontro. Situazione più complicata è invece quella di Brozovic che ha diverse richieste anche in Premier League e ha un contratto in scadenza a giugno 2022. Anche per il croato alla fine l’accordo potrebbe essere trovato ma rimane aperta la possibilità che in estate possa andare altrove.