Arriva la proposta al Barcellona che può portare ad una svolta nel calciomercato bianconero: addio possibile

Questa sera alle 20 chiude ufficialmente la sessione estiva di calciomercato e per la Juventus, quelli da poco trascorsi, sono stati giorni intensi. L’addio di Cristiano Ronaldo che ha fatto ritorno a Manchester sponda United e l’approdo di Moise Kean in bianconero, lasciano spazio a possibili operazioni last minute per la rosa allenata di Allegri. Diversi i nomi osservati dai dirigenti della ‘Vecchia Signora’ con mister Allegri che spera, dopo il doppio tonfo in campionato, in rinforzi di spessore. In tal senso, dalla Spagna, arriva un’indiscrezione che può complicare uno dei sogni last minute per la ‘Vecchia Signora’. Secondo quanto riferisce ‘Mundo Deportivo’, infatti, il Manchester United avrebbe proposto il cartellino di Edinson Cavani al Barcellona, ormai da settimane alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare a Koeman. Con l’infortunio di Aguero, il profilo del ‘Matador’ piace, così come piace da anni alla Juventus, ma è complicato il suo approdo in Catalogna.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ultimo tentativo | Ecco cosa manca

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo in attacco | Affare rinviato a gennaio

Calciomercato Juventus, svolta Cavani: la proposta

Nonostante le 39 presenze, 17 reti e 6 assist nell’ultimo anno agli ordini di Solskjaer, l’arrivo di Cristiano Ronaldo all’Old Trafford può complicare la permanenza a Manchester dell’ex Napoli.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Una proposta la Barcellona che sta valutando, difficile ma non del tutto da escludere entro la chiusura imminente del mercato estivo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, UFFICIALE Ronaldo e Kean | Il comunicato del club

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, nuovo centrocampista | Super scambio a Madrid

Situazione che vede dunque la Juventus spettatrice interessata: Cavani, a 34 anni, può cambiare squadra.