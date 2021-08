La Juventus nelle ultime giornate di calciomercato a deciso di rifiutare tre bomber: i motivi della decisione

Sempre in cerca di un attaccante la Juventus in questi ultimi giorni di calciomercato. Ormai la sessione estiva è volta al termine, con i bianconeri che hanno completato l’attacco con il ritorno a Torino di Moise Kean.

Negli ultimi giorni però la Juventus ha continuato a lavorare per rinforzare ulteriormente il reparto, e sarebbero arrivate anche offerte importanti da parte di diversi top club europei. I giocatori offerti sarebbero stati tre top player, ma la Juventus ha deciso di dire di no ai loro arrivi.

Calciomercato Juventus, offerti Aubameyang, Lacazette e Cavani: la risposta

La Juventus è stata alla ricerca di un attaccante per diverso tempo, soprattutto dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, tornato al Manchester United. Una delle offerte arrivate ai bianconeri sarebbe proprio dai ‘Red Devils’, che avrebbero proposto l’arrivo di Edinson Cavani, attaccante con contratto in scadenza nel 2022.

Oltre al ‘Matador’ alla Juventus sarebbero stati offerti anche due top player come Pierre-Emerick Aubameyang e Alexandr Lacazette, entrambi attaccanti dell’Arsenal. Anche il francese come Cavani ha il contratto con scadenza 2022, mentre Aubameyang nel 2023. La risposta da parte della Juventus per tutti e tre sarebbe stata la stessa, ovvero un rifiuto. Il motivo ovviamente sarebbe quello economico, poiché gli ingaggi dei tre sarebbero troppo alti al momento per i bianconeri.