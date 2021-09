L’arrivo di Icardi alla Juventus potrebbe essere stato solo rimandato a gennaio. Il Paris Saint-Germain può tentare un colpo pazzesco

I tifosi della Juventus sono rimasti molto delusi da come è stato condotto e poi finito il calciomercato. Cristiano Ronaldo è stato ceduto e non è arrivato un vero sostituto, che non può essere certo Moise Kean. In più serviva un play, Allegri sappiamo che avrebbe voluto Pjanic, e il play nemmeno è arrivato. Possibile che il doppio colpo sia stato solo rimandato a gennaio, un doppio colpo che Cherubini e soci potrebbero mettere a segno in casa PSG. Per quanto riguarda il centravanti, il preferito era ed è destinato a rimanere Mauro Icardi; per il ruolo di mediano davanti alla difesa, occhio al ritorno di fiamma per Leandro Paredes.

Due argentini ex Serie A, insomma, entrambi con passaporto comunitario ma con ingaggi diversi: di circa 10 milioni bonus inclusi quello di ‘Maurito’, tra i 5 e i 6 del secondo. La Juventus potrebbe provare a prenderli in prestito più diritto di riscatto, ma il PSG può provare a usare tutti e due per arrivare nientemeno che a de Ligt.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, sfida alla Juventus | Icardi in Serie A con lo scambio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sondaggio per il big | Suggestione in attacco

Calciomercato Juventus, de Ligt-Psg: maxi scambio clamoroso

Raiola è in eccellenti rapporti con Leonardo e dunque il Paris Saint-Germain, vedi l’affare Donnarumma, per questo l’operazione de Ligt andrebbe a condurla lui in prima persona. I parigini possono davvero tentare il maxi scambio, Icardi-Paredes per l’olandese, con tuttavia poche speranze di riuscita. La Juventus, infatti, non intende privarsi dell’ex Ajax a meno di una offerta tutta cash da 80-90 milioni di euro.

A.R.