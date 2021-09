La Juventus pianifica il calciomercato, a caccia dei profili giusti per la sua rosa. Mino Raiola potrebbe portare Haaland e non solo

Haaland © Getty ImagesLa Juventus ha ceduto Cristiano Ronaldo nei giorni finali di calciomercato. Un addio fragoroso, ma che era nell’aria da diverse settimane. Ora la squadra di Massimiliano Allegri dovrà ripensarsi senza il suo bomber, sostituito, per quanto possibile, da Moise Kean. Il calciomercato si è concluso senza altri due colpi di rilievo a centrocampo e in attacco. Fino all’ultimo giorno, infatti, i bianconeri hanno cercato di portare a casa un altro bomber e un rinforzo in mezzo al campo, ma il mercato si è chiuso senza che arrivassero.

In prospettiva, però, i bianconeri non stanno con le mani in mano, anzi. La dirigenza pianifica, infatti, almeno un paio di botti per innalzare il livello della rosa di Massimiliano Allegri. Mino Raiola potrebbe diventare, in tal senso, grande protagonista e andare in regia per concludere due grandi colpi in ottica 2022: tra questi c’è anche Erling Haaland.

Calciomercato Juventus, da Haaland a Pogba: doppio big per Allegri

E’ vero che non sono arrivati botti finali ad agosto, ma nel 2022 la Juventus potrebbe riscattare con un doppio colpo da brividi. I rapporti con Mino Raiola sono ottimi e proprio il super agente potrebbe spingere per portare in bianconero due colpi di altissimo livello. Innanzitutto, il centrocampo e quel Paul Pogba che da mesi è in orbita Juventus. Un ritorno che sarebbe graditissimo a Massimiliano Allegri, con il francese che non ha alcuna intenzione di rinnovare con il Manchester United.

E non è il solo che potrebbe cambiare aria e trasferirsi a Torino nei prossimi mesi. Anche Haaland è un grande sogno bianconero, ma a cifre proibitive, sicuramente sopra i 100 milioni di euro. Va da sé che i due colpi, soprattutto in tandem, siano difficilissimi da portare a termine, ma la Juventus ci proverà, soprattutto con l’aiuto di Raiola. La Vecchia Signora pianifica il futuro e due grandi colpi potrebbero decollare nei prossimi mesi.