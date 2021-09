L’Inter potrebbe fare un nuovo tentativo per Lorenzo Insigne nel prossimo calciomercato: tutti i dettagli della situazione

La situazione per il rinnovo di Lorenzo Insigne è del tutto ferma. Il Napoli non ha effettuato una proposta al proprio capitano, in scadenza di contratto nel 2022. Dunque, il giocatore sta affrontando la stagione in Serie A senza la certezza di essere ancora nel club partenopeo l’anno prossimo. E si sta anche ben comportando, viste le ottime prestazioni con Venezia e Genoa nelle prime due giornate di campionato. Tante sono le squadre interessate a Insigne, in Serie A c’è soprattutto l’Inter.

L’ad Beppe Marotta è sempre molto attento ai colpi a parametro zero, a maggior ragione quando si tratta di giocatori molto forti. Stando al ‘Corriere dello Sport’ se non dovesse arrivare il rinnovo con il Napoli fino a gennaio, il dirigente nerazzurro riproverebbe seriamente a mettere le mani su Insigne nella finestra di mercato invernale, quando mancherebbero pochi mesi alla scadenza del contratto.