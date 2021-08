La Juventus continua a lavorare anche in ottica futura: il club bianconero è sempre molto attivo, idea per l’attacco

La Juventus continua a lavorare in ottica futura in vista della prossima stagione. Il club bianconero vuole rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri e starebbe pensando alle ultime operazioni di mercato. Suggestioni per l’attacco anche per il prossimo anno con possibili colpi a parametro zero.

Calciomercato Juventus, Insigne futuro incerto

Il talentuoso giocatore del Napoli, Lorenzo Insigne, ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e non ci sono al momento novità per quanto riguarda il possibile prolungamento contrattuale con la società partenopea. E così la stessa Juventus potrebbe chiedere informazioni al suo entourage per un possibile colpo a parametro zero in vista della prossima stagione.

La priorità di Insigne resta quella di continuare la sua avventura in maglia azzurra, ma la Juventus continua a chiedere informazioni per poter provare il colpo in attacco a parametro zero. L’affare sarà così rinviato al prossimo anno con la possibilità di arrivare proprio all’attaccante partenopeo.

Tutto sarà più chiaro nei prossimi mesi, ma al momento non ci sarebbero novità per quanto riguarda il prolungamento contrattuale del talentuoso giocatore del Napoli. La Juventus proverà ad essere un punto di riferimento per arrivare ai top player in circolazione.