Calciomercato, sfida alla Juventus | Icardi in Serie A con lo scambio!

Calciomercato: non solo la Juventus per Mauro Icardi. Occhi puntati anche sull’ipotesi Milan: tutte le cifre e i dettagli

Potrebbe concludersi con il ritorno di Moise Kean, ufficiale questa mattina, il calciomercato estivo della Juventus. La società bianconera ha salutato Cristiano Ronaldo, aggiungendo i due giovani Kaio Jorge e appunto Kean. Nelle ultime ore è stato fatto un tentativo anche per Mauro Icardi. Il PSG, però, non ha mai aperto alla Juve, che puntava al prestito con un riscatto futuro, e l’attaccante argentino sembra così destinato a rimanere a Parigi. Tuttavia, la sua partenza dalla Francia potrebbe essere solo rimandata. Ma non solo in ottica Juventus. Ecco il possibile assalto in Serie A per il 2022. Tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, la firma è imminente | Addio Juventus e Inter

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Calciomercato Juventus, le ultime sul ritorno di Pjanic

Calciomercato, post Ibrahimovic e Giroud | Anche il Milan pensa ad Icardi!

Icardi è in scadenza di contratto nel 2024 e valutato intorno ai 40-50 milioni di euro dal club parigino. Tuttavia, dopo l’arrivo di Messi l’ex capitano dell’Inter è sempre più in bilico, soprattutto se Leonardo dovesse riuscire a trattenere anche Mbappé. Il classe 1993 può lasciare Parigi e la moglie e agente, Wanda Nara, non l’ha mai nascosto: tornerebbero volentieri in Italia. Oltre alla Juventus, potrebbe così pensarci anche il Milan. La società rossonera sta già pianificando il post Ibrahimovic, e nel 2022 Giroud sarà 35enne. Ecco allora che potrebbe esserci un tentativo per riportare Icardi a Milano. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta ci prova | Milan a mani vuote!

LEGGI ANCHE >>> Ultimo giorno di calciomercato: tutti gli aggiornamenti LIVE

È inoltre noto l’interesse del Paris Saint-Germain per Theo Hernandez: il club francese potrebbe anche tentare di intavolare uno scambio alla pari col terzino, anche lui valutato sui 50 milioni di euro. In ogni caso, si tratta al momento di semplici suggestioni di calciomercato, non ancora concrete. Staremo a vedere.