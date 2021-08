Il Milan è a caccia di un numero dieci per Stefano Pioli: occhio al nome di Aleksey Miranchuk dell’Atalanta di Gasperini. Idea di scambio in sede di calciomercato

Non poteva esserci un inizio di stagione migliore per il Milan di Stefano Pioli che, nelle prime due giornate del campionato italiano di Serie A, ha totalizzato sei punti superando in trasferta la Sampdoria e, fra le mura di San Siro, il Cagliari di Leonardo Semplici. Non solo, il tecnico rossonero ha anche trovato un Giroud in formato deluxe, in grado di spostare gli equilibri al centro dell’attacco e, dopo la sosta, potrà anche riabbracciare due pilastri del suo Milan: Franck Kessié e Zlatan Ibrahimovic, entrambi finora out per infortunio.

Restano però da limare alcuni dettagli in sede di calciomercato per la squadra di Paolo Maldini e Ricky Massara. In casa rossonera infatti, c’è ancora bisogno di un trequartista in grado di dare respiro a Brahim Diaz e magari illuminare le sfide un po’ più bloccate dal punto di vista del punteggio. Attenzione al nome nuovo di Aleksey Miranchuk, fantasista dell’Atalanta, che potrebbe clamorosamente finire nei radar del Milan.

Calciomercato Milan, idea Miranchuk | Ecco come può arrivare

Aleksey Miranchuk, approdato la scorsa stagione alla corte di Gian Piero Gasperini, ha vissuto un’annata fatta di alti e bassi fra meravigliosi capolavori (basti pensare al suo gol in casa contro l’Inter nel girone di andata) e gare totalmente anonime che hanno fatto storcere più di un naso in casa orobica.

Il Milan, per arrivare al russo, potrebbe chiedere la formula dello scambio di prestiti mettendo sul piatto le prestazioni di Pierre Kalulu. Il difensore rossonero, un po’ chiuso attualmente nelle gerarchie di Stefano Pioli, potrebbe essere il ricambio perfetto di Toloi, vista la sua capacità di agire sia come difensore centrale che come terzino destro.