Continua a tenere banco il futuro di Kylian Mbappe in casa PSG: l’attaccante francese ha preso una decisione

Il calciomercato è arrivato ormai agli sgoccioli e martedì sera alle 23 si chiuderà la sessione estiva per i trasferimenti. Sono stati diversi i colpi che hanno infiammato questa sessione, come l’addio di Leo Messi al Barcellona, passato al PSG, e quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus, tornato al Manchester United.

In questi ultimi giorni tiene ancora banco però il futuro di Kylian Mbappe, che avrebbe manifestato la voglia di lasciare il club parigino. Su di lui c’è il forte interesse del Real Madrid, ma i tempi ora sarebbero stretti per chiudere la trattativa. Così il francese avrebbe preso una decisione.

Calciomercato, Mbappé lascerà il PSG a parametro zero: l’annuncio

Sono tanti i top player che hanno cambiato maglia in questa sessione estiva di calciomercato, e tra questi potrebbe esserci anche Kylian Mbappe. Il francese infatti vorrebbe lasciare il PSG per approdare al Real Madrid, club più interessato e più vicino a lui al momento.

Con la sessione per i trasferimenti che si chiuderà martedì sera, riuscire a trovare l’accordo tra le parti per chiudere l’affare sarà difficile, così si sarebbe trovata la soluzione. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Julien Maynard, Mbappe lascerà il PSG a parametro zero a giugno del prossimo anno, quando scadrà il contratto con i parigini. L’attaccante avrebbe già comunicato la decisione di non rinnovare ai compagni e alla società. Dunque il trasferimento al Real Madrid sembrerebbe solo questione di tempo, a meno che da qui a un anno non cambi tutto.