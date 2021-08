Il Milan continua a lavorare sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni: possibile addio da urlo in un caso

Gli ultimi giorni di calciomercato saranno decisivi anche in casa Milan. Tutto è ancora fattibile con le ultime ore davvero decisive tra acquisti e cessioni importanti. Da monitorare alcune situazioni con il possibile addio anche eccellente anche del giocatore rossonero, pronto anche a lasciare la compagine milanese per una nuova avventura entusiasmante della sua carriera.

Calciomercato Milan, possibile addio per Romagnoli

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Messaggero” la Lazio potrebbe pensare proprio al centrale del Milan, Alessio Romagnoli, che è noto a tutti come sia un grande tifoso proprio della compagine biancoceleste. In caso di addio di Denis Vavro, la dirigenza, capitanata da Igli Tare, proverebbe così il colpo a regalare in difesa a Maurizio Sarri, che è partito alla grande con la nuova avventura.

Sprint finale da parte della Lazio che potrebbe essere decisivo in vista della prossima stagione. La compagine biancoceleste è partita alla grande con due vittorie nelle prime due uscite ufficiali in Serie A. Ora Sarri vorrebbe completare l’opera con un innesto di assoluto valore da aggiungere al suo reparto difensivo.