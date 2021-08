Juventus e Roma hanno entrambe bisogno di sistemare il centrocampo. Jorge Mendes ha proposto un suo assisstito a entrambe.

La tensione che ha accompagnato l’addio di Ronaldo alla Juventus, potrebbe aver scalfito i rapporti tra i bianconeri e il procuratore dell’asso portoghese, Jorge Mendes. Il cinque volte Pallone d’oro è riapprodato al Manchester United e alla fine lo ha fatto alle condizioni richieste dalla dirigenza della Vecchia Signora. Attriti, però, c’erano stati per la richiesta di essere liberato a zero avanzata da Cr7, prima che si sbloccasse la trattativa. Il manager della Gestifute, nei colloqui intrattenuti con Cherubini e Arrivabene, ha comunque proposto un altro suo assistito: Ruben Neves. Il centrocampista del Wolverhampton, classe 1997, sarebbe il metronomo di cui è alla ricerca la Juventus, ma le condizioni che chiede il club inglese per cederlo non convincerebbero i bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, occasione dal Barcellona | Può finire fuori rosa!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio in extremis con Sensi | Ex Serie A nel mirino

Calciomercato, Neves potrebbe essere il rinforzo per Mou

Un altro club che è a caccia di un regista, e che una volta sfumato il colpo Xhaka, cerca ancora di inserire questa pedina in rosa, è la Roma. I giallorossi, con Mourinho in panchina, possono vantare un filo diretto con Mendes e sarebbero interessati al centrocampista dei Wolves. Il costo del cartellino rappresenta un problema anche per il club capitolino, ma si può sperare in uno sconto negli ultimi giorni di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo dalla Roma | Spunta lo scambio

Per quanto riguarda l’ingaggio, Neves ha un contratto in scadenza nel 2024 e percepisce tre milioni di euro a stagione. Cifra non esagerata per le casse giallorosse.