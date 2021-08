Il Milan a caccia di un rinforzo a centrocampo: possibile occasione dal Barcellona, dove un giocatore rischia di finire fuori rosa

Il calciomercato volge al termine, ma per le società c’è ancora tempo per chiudere gli ultimi colpi, sia in entrata che in uscita. Lecito attendersi qualche movimento dal Milan, rinforzatosi in estate, ma senza ancora aver pescato un erede per sostituire Hakan Calhanoglu, passato all’Inter a costo zero. La dirigenza rossonera visiona su possibili occasioni e, nelle ultime ore, è emersa una situazione da seguire da vicino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, svolta per il colpaccio | Può arrivare gratis

Antenne posizionate in direzione Barcellona, con il club blaugrana ancora alle prese con esosi problemi finanziari. L’addio di Lionel Messi non è stato sufficiente per risanare la situazione e nuovi movimenti in uscita potrebbero essere presi in considerazione. Particolare interesse merita la posizione di Ilaix Moriba, centrocampista classe 2003 in scadenza a giugno. Appena 18enne, il giocatore vanta già 14 presenze, un gol e tre assist in ‘Liga’, collezionate tutte nella passata stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo last minute | Arriva a zero

Un vero e proprio talento del centrocampo che però, secondo quanto riferisce ‘diariogol.com’, rischia di finire fuori rosa. Il Barcellona, per ovviare alla crisi finanziaria, ha chiesto infatti ai giocatori di ridursi lo stipendio e Moriba è tra quelli che ha respinto la richiesta. Un braccio di ferro che l’ha portato ad essere messo sul mercato, con Lipsia e Tottenham pronte all’assalto. Gli spagnoli vorrebbero venderlo agli inglesi, che offrono 15 milioni di euro, ma il giocatore avrebbe trovato un accordo più vantaggioso con i tedeschi.

Calciomercato Milan, occasione dal Barcellona

Il Barcellona ha dato a Moriba un ultimatum: entro il fine settimana dovrà prendere una decisione. Se il Lipsia non pareggia l’offerta del Tottenham, difficilmente i catalani accetteranno gli 8 milioni promessi dai tedeschi. Se il guineano dovesse rimanere in Spagna, si prospetta per lui una stagione da fuori rosa. Il Milan attende gli sviluppi della vicenda, consapevole che un’eventuale rottura definitiva potrebbe avvantaggiare un’operazione low cost dell’ultimo minuto.