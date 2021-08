Ritorno di fiamma all’orizzonte per l’Inter che valuta lo scambio per l’ex Serie A: Sensi nell’affare

Il calciomercato estivo sta per volgere ufficialmente a termine, con l’Inter di Simone Inzaghi a punteggio pieno in campionato dopo aver battuto Genoa prima ed Hellas Verona, in rimonta, poi. Nonostante le partenze di Lukaku e Hakimi, dunque, l’Inter non si è fermata e soprattutto in attacco ha registrato la firma di due rinforzi di peso come Dzeko e Correa. Ma non è finita qui. Il 31 agosto si avvicina ma Ausilio e Marotta hanno in mente un ultima ciliegina da regalare all’allenatore piacentino per completare la rosa da sfruttare nel corso della stagione. Il piano nerazzurro sarebbe quello di sacrificare Stefano Sensi, utilizzato da seconda punta da Inzaghi, per arrivare all’ex fantasista dell’Atalanta, attualmente in forza al Siviglia, Alejandro Gomez. Il ‘Papu’ è stato molto vicino alla firma con i meneghini lo scorso gennaio quando era Conte sedere sulla panchina dei futuri campioni d’Italia. Adesso, l’argentino, torna prepotentemente nelle mire dell’Inter pronta all’offerta al Siviglia in vista delle ultime ore di mercato.

Calciomercato Inter, scambio Sensi-Gomez: i dettagli

Un’offerta al photofinish quella che l’Inter ha in mente di proporre al Siviglia per l’approdo, entro il 31 agosto, di Gomez alla corte di Simone Inzaghi. Stefano Sensi per il ‘Papu’ Gomez, alla pari e sulla base di 15 milioni di euro per entrambi.

Un’idea che tuttavia non entusiasmerebbe troppo il Siviglia pronto a dire un secco no alla proposta di Marotta.

Situazione in divenire, con Gomez che continua a piacere all’Inter: Marotta ha intenzione di provarci per il ‘Papu’.