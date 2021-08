Il Milan nelle ultime giornate di calciomercato potrebbe mettere a segno un colpo sulla trequarti offensiva: arriva a zero

Mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato estivo e il Milan pianifica gli ultimi colpi per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. I rossoneri dopo aver iniziato la stagione con una vittoria in casa della Sampdoria, domenica esordiranno a San Siro contro il Cagliari. Nel frattempo una delle lacune in rosa sarebbe sulla trequarti, dove a Pioli servirebbe un nuovo innesto.

L’idea del Milan potrebbe essere quella di un colpo last minute a parametro zero. Un calciatore che conosce bene la Serie A potrebbe essere il nuovo trequartista rossonero.

Calciomercato Milan, colpo sulla trequarti: idea Gaston Ramirez

Milan che non smette di mettere a segno colpi in questo calciomercato estivo e anche in questi ultimi giorni vuole cercare di completare la rosa di Stefano Pioli. I rossoneri cercano ancora un trequartista e l’idea potrebbe essere un calciatore al momento svincolato.

Infatti il Milan potrebbe pensare a Gaston Ramirez per la trequarti offensiva, calciatore ex Sampdoria che al momento sarebbe ancora svincolato. Il suo innesto a parametro zero potrebbe essere un’occasione low cost e last minute, che darebbe sicuramente esperienza e qualità in più.