La Juventus punta a rinforzarsi a centrocampo e nel mirino potrebbe esserci il calciatore di Serie A: idea di scambio

Dopo due mesi e mezzo di quasi totale silenzio, si è acceso all’improvviso il calciomercato della Juventus che ora non è ancora chiuso quando mancano tre giorni alla fine della sessione estiva. I bianconeri hanno perso ufficialmente Cristiano Ronaldo nella giornata di ieri e potrebbero effettuare nuovi movimenti a sorpresa.

Si cerca soprattutto un colpo in attacco ma non sono da escludere anche delle mosse a centrocampo, visto che si discute ancora tanto della situazione McKennie. L’americano potrebbe partire in extremis e nel mirino potrebbe esserci un calciatore come Bryan Cristante per provare a ricostruire una Juventus sempre più italiana.

Calciomercato Juventus, tentativo per Cristante: scambio con McKennie

Il classe 1995 è comunque un elemento importante per la Roma ed è stato convocato anche dal ct Roberto Mancini per i tre impegni della Nazionale valevoli per la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar. La Juventus potrebbe fare un tentativo e potrebbe provare a mettere sul piatto proprio Weston McKennie, visto che la permanenza non è così scontata. La Roma però non vorrebbe perdere Cristante e per questo motivo sarebbe pronta a rifiutare uno scambio del genere.

La Juventus dunque continua a valutare diverse situazioni per il centrocampo ma bisognerebbe cercare un’alternativa al possibile scambio con i giallorossi.