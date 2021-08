La Juventus e il Milan potrebbero pianificare uno scambio last minute tra due giovani: doppia plusvalenza

Calciomercato che vive ultimi giorni frenetici e che riserverà probabilmente ulteriori colpi last minute. In casa Juventus da poco si è affrontato il sofferto addio di Cristiano Ronaldo, che ha voluto lasciare i bianconeri per tornare al Manchester United.

Leggi anche >>> Calciomercarto Juventus, scambio in Premier League | Pellegrini ai saluti

Nonostante il poco tempo rimasto potrebbe esserci spazio ancora per un affare tra la Juventus e il Milan. Sul piatto due giovani talenti difensivi.

Calciomercato Juventus, scambio Dragusin-Gabbia: plusvalenza per entrambi

Un ultimo colpo di mercato Juventus e Milan potrebbero pianificarlo in questi ultimi giorni di apertura della sessione estiva. Entrambe le squadre infatti potrebbero puntare a fare plusvalenza attraverso lo scambio di due giovani talenti difensivi.

Leggi anche >>> Calciomercato Milan, occasione dal Barcellona | Può finire fuori rosa!

A finire sul piatto sarebbe Radu Dragusin, centrale classe 2002, e Matteo Gabbia, difensore classe 1999. Entrambi i giocatori hanno già esordito in prima squadra e potrebbero essere risorse utili durante la stagione. Un affare intorno ai 13-15 milioni, dettato soprattutto dalla questione plusvalenze che potrebbe prendere piede in questi ultimi giorni per i trasferimenti.