Tutto in bilico per l’attacco della Juventus: si sogna il colpo dalla big ma la trattativa di Mendes può portare alla beffa

La Juventus lavora in ottica calciomercato dopo aver vissuto due mesi quasi ferma. I bianconeri avevano acquistato esclusivamente Kaio Jorge e Locatelli, ma all’improvviso si sono ritrovati senza Cristiano Ronaldo e ora dovranno obbligatoriamente muoversi per completare il proprio reparto d’attacco anche se a 48 ore dalla fine del calciomercato non ci sono molte alternative.

In queste ore la società ha raggiunto l’accordo con Moise Kean che andrà sicuramente a rinforzare l’attacco oppure le fasce, ma non è l’unico obiettivo cercano i bianconeri. La società sta seguendo anche la situazione Mauro Icardi del PSG ma è ancora tutto in bilico.

Calciomercato Juventus, Mendes lavora per portare Mbappe al Real Madrid: beffa Icardi

È difficile ingaggiare l’argentino in quando non è detto che lasci Parigi. Molto dipenderà anche dalle possibili uscite e, secondo quanto riportato da Mario Cortegana di ‘Goal Espana’, Mendes starebbe lavorando per il trasferimento Mbappe verso il Real Madrid. Qualora l’affare dovesse concretizzarsi, ci sarebbero meno possibilità di vedere un addio di Icardi.

Potrebbe arrivare dunque una beffa per la Juventus che cerca il colpo argentino dal PSG ma tutto è ancora in bilico.