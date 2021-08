Ancora ultime trattative di calciomercato davvero da urlo: accordo ad un passo, beffate Juventus e Roma: ecco la formula

Juventus e Roma continuano a lavorare in vista della prossima stagione anche nelle ultime ore di calciomercato. A pochi giorni dalla chiusura potrebbe arrivare una nuova beffa per il club bianconero e giallorosso per un top player vicino all’accordo con il Bayern Monaco. L’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore con la doppia delusione per le big d’Italia.

Calciomercato Juventus e Roma, Sabitzer ad un passo

Secondo quanto riportato alla Bild il Bayern Monaco avrebbe trovato l’accordo per il centrocampista del Lipsia, Marcel Sabitzer, accostato anche a Juventus e Roma nelle ultime ore di calciomercato. L’accordo è arrivato sulla base di 16 milioni di euro visto il suo scadenza di contratto nell’estate 2022.

Sia la Juventus che la Roma sono sulle tracce di un valido centrocampista in grado di rinforzare la zona centrale delle rispettive compagini. Tutto sarà più chiaro nelle prossime ore con il club bianconero, voglioso di nuovi acquisti dopo il passo falso casalingo contro l’Empoli. Lo stesso Mourinho, infine, ha ribadito a più riprese la sua volontà di arrivare a un centrocampista totale nelle prossime ore per rinforzare proprio quel reparto.