La Juventus prende una decisione definitiva su due obiettivi inseguiti da diverso tempo per rinforzare il centrocampo

Juventus che deve ritrovarsi in questa sosta per gli impegni delle Nazionali. I bianconeri infatti hanno incassato già il primo KO della stagione contro l’Empoli, e in due giornate ha collezionato un solo punto. Nel frattempo il calciomercato sta per chiudersi e la Juventus si prepara a piazzare un nuovo colpo, che determinerà anche il destino di due obiettivi.

Ad arrivare in bianconero dovrebbe essere Mohamed Ihattaren, centrocampista classe 2002 del PSV Eindhoven. Il suo arrivo dunque chiude definitivamente le porte a due obiettivi che i bianconeri avevano messo nel mirino da tempo per rinforzare la zona centrale del campo.

Calciomercato Juventus, addio a Pjanic e Witsel: mercato chiuso a centrocampo

Le lancette continuano a girare e la sessione estiva di calciomercato sta pian piano volgendo al termine. In casa Juventus però le entrate a centrocampo dovrebbero fermarsi con l’arrivo di Mohamed Ihattaren.

Secondo quanto affermato da Luca Marchetti ai microfoni di ‘Tutti convocati’, programma di ‘Radio 24 news’, il calciomercato a centrocampo della Juventus dovrebbe essere chiuso con l’arrivo di Ihattaren, chiudendo anche le piste che portavano a Miralem Pjanic e Axel Witsel. Dunque la rinuncia dei bianconeri ai due centrocampisti potrebbe aprire le porte a un possibile assalto last minute della Roma.