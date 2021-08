L’Italia è pronta per disputare due partite di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar, ma arriva una doppia tegola per Mancini

Non si è mai spento l’entusiasmo attorno all’Italia per la conquista di Euro 2020 circa due mesi fa. La Nazionale italiana ora è pronta a tornare in campo giovedì per la partita contro la Bulgaria all’Artemio Franchi di Firenze, valida per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022.

Arrivano però due tegole per il tecnico azzurro Roberto Mancini. La prima riguarda Manuel Lazzari, esterno infortunatosi e dunque non a disposizione per le due partite. La seconda invece è l’infortunio di Andrea Belotti, che ha lasciato Coverciano per tornare a Torino. Al posto dei due Mancini ha deciso di chiamare solo Davide Calabria per sostituire Lazzari, mentre il reparto offensivo rimarrà così.