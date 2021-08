Calciomercato Juventus, Kulusevski potrebbe dire presto addio ai bianconeri: ecco i retroscena del possibile ritorno all’Atalanta

Inizio a dir poco preoccupante per la nuova Juventus di Allegri. Come l’anno scorso contro il Benevento, i bianconeri hanno rimediato un’altra pesante sconfitta all’Allianz Stadium per mano di una neopromossa. Stavolta, il protagonista dell’impresa è l’Empoli di Andreazzoli, che ha punito la ‘Vecchia Signora’ con un gol di Mancuso. Sarà compito del tecnico livornese trovare al più presto la chiave per risolvere la situazione. Ma non sarà di certo semplice, visto che lo stesso mister toscano richiede a tutti massima pazienza.

Nel frattempo, potrebbe avvenire qualche ulteriore modifica nella rosa, con il calciomercato ancora aperto fino alle 23:00 di martedì 31 agosto. Salutato Cristiano Ronaldo, potrebbe lasciare Torino anche Dejan Kulusevski.

Calciomercato Juventus, Kulusevski può tornare all’Atalanta | I retroscena dell’affare

L’esterno svedese, classe 2000, non si è ben integrato negli schemi di Allegri, il quale non sembra intenzionato a concedergli molto spazio per il momento. Intanto, l’Atalanta lo avrebbe richiamato, con il talento che starebbe valutando questa soluzione, poiché vorrebbe ovviamente giocare e avere un ruolo da protagonista. I rapporti tra i club sono ottimi, come testimoniato dalle operazione con Romero e Demiral. Il contratto dell’ex Parma è in scadenza giugno 2025 e la valutazione si attesterebbe sui 30-35 milioni di euro. Kulusevski può dire addio alla Juve, occhio al possibile ritorno all’Atalanta.