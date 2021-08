Il calciomercato vive ultimi giorni bollenti e l’Inter potrebbe presto subire un assalto dal Manchester City: Inzaghi trema

Campionato iniziato in quarta per la nuova Inter di Simone Inzaghi, che nella prima giornata ha battuto per 4-0 il Genoa, con protagonisti i neo acquisti Edin Dzeko e Hakan Calhanoglu. Il calciomercato però vive ancora le sue battute finali, e in questi giorni potrebbero arrivare nuovi sviluppi anche in casa Inter. A spaventare Simone Inzaghi potrebbe essere il Manchester City di Pep Guardiola, che sfumato l’obiettivo Ronaldo potrebbe tornare a guardare in Serie A.

Il tecnico spagnolo infatti avrebbe a disposizione circa 60 milioni di euro ancora da investire nelle trattative degli ultimi giorni. Così il mirino del club inglese potrebbe tornare a essere puntato su un giocatore osservato da tempo nella rosa interista.

Calciomercato Inter, Guardiola fa paura: assalto a Bastoni

Tutto può succedere in queste ultime giornate di campionato e anche in casa Inter non è detto che il capitolo cessioni sia definitivamente chiuso. Infatti dopo aver perso Hakimi e Lukaku, i nerazzurri potrebbero subire l’assalto da parte del Manchester City per un giocatore osservato da tempo, ovvero Alessandro Bastoni.

Il centrale dell’Inter da tempo è nel mirino di Pep Guardiola, che vorrebbe rinforzare il proprio reparto difensivo, e il profilo del centrale nerazzurro potrebbe essere quello giusto per i ‘Citizens’ vista la giovane età e le caratteristiche mostrate in campo. Un tesoretto di 60 milioni quello a disposizione di Guardiola che potrebbe spaventare Inzaghi.