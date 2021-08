Juventus e Inter seguono un attaccante della Serie A ma il calciatore potrebbe finire in una squadra a sorpresa

Sono giornate molto calde di calciomercato in Serie A. Le big si stanno muovendo parecchio nonostante i primi mesi tranquilli e potrebbero esserci diverse operazioni last minute. Sembrava essere una sessione con pochi colpi di scena e poche spese ma in questo finale la situazione sembra essere cambiata e potrebbero esserci tanti movimenti.

In particolare l’Inter si è ritrovata all’improvviso senza Romelu Lukaku e la Juventus potrebbe perdere Cristiano Ronaldo proprio a poche ore dalla chiusura del calciomercato. Le due squadre continuano la caccia a un nuovo attaccante e nel mirino sembrerebbe esserci anche Scamacca, ma l’attaccante del Sassuolo potrebbe finire al Cagliari così come riportato da ‘Sky Sport’.

Calciomercato, niente Juventus o Inter per Scamacca: c’è il Cagliari

Potrebbe non essere dunque una big la prossima squadra di Gianluca Scamacca, che sembra essere un obiettivo del Cagliari che nelle ultime ore ha perso il Cholito Simeone. Chiaramente con il club sardo avrebbe più possibilità di giocare titolare, mentre in caso di un trasferimento a Juventus o Inter partirebbe dietro nelle gerarchie per poter scalare posizioni sul campo.

Le prossime ore potrebbero essere decisive per scoprire quale sarà la prossima squadra di Gianluca Scamacca.